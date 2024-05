Firenze-Bagno a Ripoli, 3.2.1: ecco la tramvia che sarà. Tracciato e tempistiche

Firenze, 31 maggio 2024 – Diciassette fermate per sette chilometri. Sono i numeri della linea 3.2.1 della tramvia che collegherà piazza della Libertà a Bagno a Ripoli passando per viale Matteotti, piazzale Donatello, poi Beccaria, quindi i Lungarni direzione est. Superato il ponte da Verrazzano il tracciato entra a Gavinana marciando sull’asse Giannotti-Europa per poi arrivare in via Pian di Ripoli fino a svoltare in via Granacci e arrivare al capolinea di Bagno a Ripoli.

Guarda il tracciato nella video-mappa

Una rivoluzione metropolitana che guarda alla praticità del nuovo mezzo, soprattutto per i molti pendolari che dalla periferia sud si muovono verso il centro della città e viceversa. La scommessa, anche grazie alla creazione di parcheggi scambiatori, è proprio quella di contare sulla scelta del nuovo tram. Per quanto riguarda il traffico sui viali Sirio continuerà a percorrere la sede centrale della carreggiata, lasciando due corsie per senso di marcia alle auto (anche in piazza Beccaria) dove si biforcherà all’altezza di Porta la Croce per tornare su un’unica traiettoria all’imbocco del viale Giovine Italia. Tra i punti caldi sicuramente il nodo Gavinana: la piazza sarà a uso della tramvia mentre per le auto sarà costruito il nuovo ponte, circa trecento metri a monte di quello da Verrazzano, (nella foto).

Il nuovo ponte per arrivare a Gavinana

All’altezza della rotatoria della farmacia del viale Giannotti il traffico proveniente da sud sarà dirottato a destra verso piazza Gualfredotto. A questo punto si potrà imboccare il nuovo ponte o svoltare in via Giovanni dalle Bande Nere (che cambierà senso di marcia) per arrivare in piazza Gavinana e poi riprendere via Villamagna da via Adriani.

Via Coluccio Salutati avrà un solo senso di marcia, sempre verso viale Giannotti. Scavalcando il fiume – due corsie direzione Bellarvia, una direzione Gavinana – gli automobilisti gli automobilisti potranno proseguire dritto verso il Madonnone, svolta a destra verso Varlungo o a sinistra verso il centro. Sul ponte di Varlungo transiterà il tram e per i motori resteranno solo due corsie, una per senso di marcia.

Tempistiche: fino a piazza della Libertà il via è previsto prima dell’inizio dell’anno scolastico a settembre. Per quanto riguarda il completamento della linea 3.2.1 i tempi stimati entro la fine del 2026.