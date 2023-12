Tramvia, cambia il cantiere in piazza della Libertà. Modifiche da domani mattina

Iniziano stanotte le modifiche al cantiere di piazza della Libertà, inizialmente programmate per lunedì sera. Da domani mattina tornerà transitabile la carreggiata in adiacenza al Parterre tra via del Ponte Rosso e viale Don Minzoni eliminando le chicane istituite per poter completare le lavorazioni. I veicoli provenienti da via Lorenzo Il Magnifico/via del Ponte Rosso e diretti in via Pier Capponi/viale Don Minzoni torneranno a transitare su due corsie fronte Parterre. L’area di cantiere sarà traslata nella parte centrale della carreggiata.