Tramvia, dal 4 marzo l’asfaltatura di via Luca Giordano

Firenze, 1 marzo 2025 - Proseguono le asfaltature preliminari della viabilità alternativa dei cantieri della linea Libertà-Bagno a Ripoli, con le operazioni che ormai sono scattate settimane fa. Tutto sta procedendo nei tempi. Agli interventi in corso in orario notturno su via Mannelli, la prossima settimana si aggiungono anche quelli in via Luca Giordano.

Anche in questo caso i lavori saranno eseguiti dalle 21 alle 5: da martedì 4 marzo saranno istituiti restringimenti e divieti di sosta tra via degli Artisti e il numero civico 9. Previsti provvedimenti anche in via Buonvicini per rifacimento della segnaletica nel tratto da via Luca Giordano verso il numero civico 74.