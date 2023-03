Tramvia al Duomo, si o no? Ecco il parere dei fiorentini

Firenze, 15 marzo 2023 - Tramvia al Duomo? No, grazie. Questa è almeno l’opinione prevalente dei fiorentini che abbiamo incontrato lungo il percorso della linea 2. “Sirio ci piace parecchio e lo usiamo, ma al Duomo meglio evitare… Sarebbe troppo impattante”, la risposta dei più. Emilio Ranieri, architetto, non ha alcun dubbio: “Far passare la tramvia al Duomo sarebbe un errore. Lì il tram sarebbe proprio fuori contesto. Oserei dire che faremmo una violenza al contesto urbanistico e architettonico. Nulla da eccepire per quanto invece riguarda i viali. Personalmente prendo sempre il tram: ho l’abbonamento. Una pecca? Pochi controlli a bordo”.

Anche Hussein scuote la testa. “Vivo in centro e lavoro a Novoli - dice - Per me, quei pochi minuti a piedi da piazza dell’Unità sono un piacere. Il tram al Duomo snaturerebbe la bellissima piazza, che preferisco così: pedonalizzata”.

Alessandro Ambrogio è nato a due passi dal Ponte Vecchio e non vorrebbe mai vedere Sirio nel cuore della città. “Per me Firenze dovrebbe essere quella degli anni Settanta, figuriamoci - sorride - Il centro lo preferisco pedonale. Firenze deve rimanere Firenze. Personalmente uso poco la tramvia, ma non è che non mi piaccia”. Anche Veronica si schiera dalla parte del no: “Meglio lasciare tutto com’è. Al Duomo i binari sarebbero troppo impattanti”.

Voce fuori dal coro quella di Piero: “Perché no - dice - Sarebbe bello arrivare al Duomo in tram. A patto che il tram sia alimentato da terra e che non vengano realizzati i pali”. Anche tra i ragazzi dell’Università incontriamo pareri negativi: “La tramvia al Duomo sarebbe un orrore”, ci rispondono gli studenti.