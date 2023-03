Giunta ad alta tensione Il sindaco rompe con l’assessora Del Re Le scuse non bastano

di Ilaria Ulivelli "Dopo il confronto in giunta mi aspettavo dall’assessore Del Re una smentita tempestiva, secca, breve e inequivocabile". Alla fine di una giornata ad alta tensione il sindaco con poche laconiche parole lascia l’assessora Del Re appesa a un filo. Oggi si faranno i conti. A Firenze toccare il passaggio in centro – in particolare al Duomo – della tramvia è un argomento tabù ormai da tre lustri e non era nel programma di questo mandato di Dario Nardella. Ma Del Re l’ha fatto. E il sindaco è furibondo. Non fa niente per nasconderlo. Nelle due note, diffuse al mattino e al pomeriggio, chiede con insistenza alla sua assessora "una secca e inequivocabile smentita di aver sostenuto questa ipotesi, altrimenti viene meno il rapporto di fiducia tra noi". Della serie o smentisci o ti licenzio. Ma solo a tarda sera, più di sette ore dopo la conclusione di una giunta a nervi tesi, arriva il dietrofront di Cecilia Del Re, un atto di dolore che lascia il sindaco insoddisfatto. "Su un tema così dirimente e cruciale come la pedonalizzazione del Duomo e il nuovo assetto delle tramvie su cui abbiamo costruito tutti questi anni di governo con il consenso dei...