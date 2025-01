Tramvia, a Firenze le modifiche alla viabilità per linea Bagno a Ripoli

Firenze, 13 gennaio 2025 - Dal 13 gennaio sono in programma a Firenze due interventi preliminari alla cantierizzazione per realizzare la sede tramviaria della linea Libertà-Bagno a Ripoli. In piazza Cardinale Elia dalla Costa, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, si tratta di interventi di rifacimento e modifica della segnaletica funzionali al nuovo assetto della circolazione della piazza già attivato. La corsia lato Arno diventerà a senso unico da viale Giannotti verso via di Ripoli e la corsia lato viale Europa cambierà senso di marcia diventando da via di Ripoli verso viale Giannotti. I lavori saranno effettuati con restringimenti e divieti di sosta e termineranno il 19 gennaio. Inoltre da oggi al 17 gennaio sono in corso le prove di trazione delle alberature in viale Giovine Italia con divieti di sosta da via Duca degli Abruzzi e lungarno Pecori Giraldi.