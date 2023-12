Spettacolo in cielo, tramonto incantevole a Firenze

Firenze, 23 dicembre 2023 – Un tramonto mozzafiato ha incorniciato Firenze in questa sera di antivigilia. Spettacolo in cielo che non è sfuggito ai tantissimi, cittadini e turisti, che si sono soffermati per un attimo a godersi lo show naturale. Occhi in su e telefonini pronti a scattare foto e video per fermare questa bellezza. Così, in un istante, l’attenzione è stata distolta dalla corsa agli ultimi regali che in questi giorni è stata protagonista indiscussa delle feste natalizie ormai alle porte. La foto dalla sede della Nazione in viale Giovine Italia, parla da sola.