Tram in viale dei Mille. Addio a sessanta alberi: "Ma ne pianteremo di più. E saranno già molto alti"

Sessanta alberi – uno più, uno meno – destinati, con le loro fronde decennali, a congedarsi per sempre dal viale del Mille, spina dorsale del Campo di Marte e soprattutto della linea 3.2.2 Libertà-Rovezzano, per far spazio a Sirio e soprattutto alle sue fermate.

Certo i residenti – qui più perplessi che altrove sulla bontà del progetto tramviario ("Verso Scandicci e Bagno a Ripoli le linee hanno un senso, in questo quartiere molto meno" si lamentano spesso buona parte degli abitanti) – non stapperanno bottiglie di spumante ma Palazzo Vecchio, come ha già fatto più volte in passato cerca di rassicurare tutti.

"Gli alberi ripiantati saranno più di quelli abbattuti" dice ancora una volta l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. Qui, in genre arriva l’obiezione classica di molti fiorentini: "D’accordo, saranno anche di più ma vengono tolti dei giganti per mettere alberelli che per crescere avranno bisogno di decine di anni".

Non proprio. E’ ancora Giorgetti che parla: "I nuovi alberi che verranno messi a dimora saranno già robusti e alti. Certo non venti metri perché la piantumazione sarebbe impossibile ma saranno già belli grandi e in grado di fare ombra".

Vediamo nel dettaglio quali saranno le piante abbattute. Della questione sottopasso delle Cure già si è detto. Il ministero dei trasporti ha risposto picche all’ipotesi studiata dai tecnici di Palazzo Vecchio che avrebbe salvato, con l’utilizzo di un solo binario per passare sotto la ferrovia, tutti gli alberi sul lato destro del viale Don Minzoni, dall’incrocio con via Masaccio fino al cavalcavia. Per Roma serve il doppio binario per garantire che il servizio non subisca contraccolpi. Saranno quindi abbattute una ventina di piante sulla strada più altre quattro o cinque all’inizio del viale dei Mille.

Proseguendo sui binari che verranno in direzione stadio primi abbattimenti saranno effettuati all’altezza della fermata ’Mille’, più o meno all’altezza del vecchio deposito Ataf. Giù sedici alberi "per garantire il mantenimento delle due corsie di marcia sui lati del viale visto che fermata crea un ingombro al centro". Ne verranno ripiantati subito una ventina. Più avanti sorgerà la fermata ’Marconi’, poco prima dell’incrocio tra il viale e la medesima strada. Anche qui le piante da tirar giù saranno sedici. Altrettante quelle che verranno rimesse a dimora.

Il punto più caldo però è alla fine del viale, più o meno in corrispondenza con la curva Ferrovia del Franchi, dove la tramvia, subito dopo la fermata ’Stadio’ dovrà svoltare a destra in viale Manfredo fanti verso il Ridolfi. Più o meno dalla chiesa dei Sette Santi andranno giù quindici alberi sul lato destro del viale dei Mille, altri otto sul lato opposto. Anche in questo caso verranno tutti sostituiti.

Emanuele Baldi