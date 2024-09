Caos traffico tra Firenze e l’Osmannoro: tubo rotto a Sesto, chiusa una strada cruciale

Firenze, 3 settembre 2024 – Serata difficile quella di martedì fra Firenze e l’Osmannoro. Un tubo importante ha subìto una rottura improvvisa nella mattina del 3 settembre. Le squadre di Publiacqua sono intervenute subito, ma si è dovuto procedere giocoforza alla chiusura della centralissima via del Cantone, che attraversa l’Osmannoro.

E’ la strada su cui si riversano le auto che escono in autostrada a Sesto Fiorentino. Il blocco ha avuto ripercussioni gravi fino a Firenze e in particolare a viale Guidoni. Con tempi di percorrenza biblici anche per fare pochi metri. il tubo rotto ha dunque provocato, oltre a guai per l’approvvigionamento idrico di famiglie e aziende, anche disagi per il traffico. Diverse le zone in cui l’acqua è arrivata a singhiozzo in giornata.

Il guasto interessa una condotta di grandi dimensioni (DN 350 e quindi 35 centimetri di diametro). Autobotti per consentire ai cittadini di avere acqua sono posizionate a disposizione dei cittadini in Piazza Rapisardi, via Biancalani (angolo via Venezia), via XX Settembre (angolo via delle Porcellane), via Napoli (parcheggio) e via Cerreti (parcheggio angolo via Ugo Bassi).