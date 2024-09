Osmannoro, guasto idrico crea disagi. Allagato sottopasso. Autobotti a disposizione dei cittadini

Sesto Fiorentino, 3 settembre 2024 – Causa guasto sulla rete idrica in zona Osmannoro a Sesto Fiorentino (Firenze), si sta registrando un notevole abbassamenti di livello del deposito di Colonnata. Il guasto non sarà riparato fino alla serata di martedì 3 settembre. Interessa una grossa tubazione.

E' quanto spiegato, in una nota da Publiacqua, scusandosi con i cittadini per i disagi che si stanno registrando. Publiacqua informa i cittadini che i suoi tecnici sono già intervenuti per la riparazione. Problemi di approvvigionamento si stanno registrando sulle zone alte del comune (Colonnata, Quinto Alto e Querceto).

Sono state posizionate cinque autobotti in piazza Rapisardi, via Biancalani (angolo via Venezia), via XX Settembre (angolo via delle Porcellane), in via Napoli (parcheggio) e via Cerreti (parcheggio - angolo via Ugo Bassi), a disposizione dei cittadini. A causa del guasto è inoltre chiusa al traffico via del Cantone.

Il Comune di Sesto Fiorentino spiega, in una nota, che a causa del guasto si è allagato il sottopasso autostradale di via del Cantone con notevoli ripercussioni sul traffico. In conseguenza della rottura, il servizio idrico risulta essere sospeso o ridotto nelle zone di Querceto, Colonnata e Quinto Alto.

"Intorno alle sei del mattino Publiacqua ci ha informati di questo guasto, purtroppo l'ennesimo, alle infrastrutture dell'Osmannoro, cruciali per l'approvvigionamento dell'acqua in tutta Sesto - sottolinea la vicesindaca Claudia Pecchioli -. I tecnici dell'azienda, ai quali va un ringraziamento, si sono immediatamente attivati in collaborazione con i nostri uffici ed è stata garantita la presenza di diverse autobotti nelle zone di Colonnata e Querceto, dove sono riportati i disagi maggiori in conseguenza dello svuotamento dei serbatoi".

Per Pecchioli "si tratta di una situazione grave che non possiamo accettare che si ripeta ancora: da questo punto di vista continueremo a incoraggiare gli investimenti sulla rete, ma, soprattutto, occorre accelerare con la cosiddetta 'autostrada delle acque', fondamentale per superare definitivamente i ricorrenti disagi nelle zone alte della città. Gli ingenti lavori realizzati da Publiacqua sono ormai terminati e sono in fase di completamento gli ultimi passaggi amministrativi. I disagi per i residenti di Colonnata, Querceto e Quinto Alto vanno avanti da anni e l'infrastruttura necessaria per lasciarseli definitivamente alle spalle è sostanzialmente pronta: occorre che tutti gli Enti coinvolti facciano la propria parte e che si arrivi al più presto alla messa in esercizio".