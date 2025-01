Traffico: ennesima giornata nera. Un bus perde olio in piazza Gaddi e il traffico va in tilt

Firenze, 17 gennaio 2025 – Proprio un venerdì 17. Ennesima mattinata da dimenticare, quella di stamani, per i fiorentini costretti a muoversi in macchina.

Una perdita di olio da un bus, stamani presto, ha causato gravi problemi al traffico nella zona tra piazza Gaddi e ponte alla Vittoria. Come se non bastasse, un mezzo pesante in avaria sempre in quella zona ha ulteriormente mandato in tilt tutto il quadrante ovest della città. Sfortuna ha voluto che i due incidenti siano avvenuti proprio nel giorno del disallestimento di Pitti, che già di per sè avrebbe provocato rallentamenti.

La fuoriuscita di olio, confermata da Autolinee Toscane, è avvenuta intorno alle 7 del mattino ed ha finito per bloccare una delle arterie principali della città. La Municipale ha subito chiuso una corsia in direzione uscita città, all'altezza dell'imbocco del sottopasso di piazza Vittorio Veneto.

L'effetto è stato immediato: traffico bloccato su tutte le principali direttrici, con code che si sono propagate su viale Fratelli Rosselli, viale Belfiore, viale Redi e nella zona della Fortezza da Basso, fino a viale Matteotti. Il Comune di Firenze ha segnalato forti rallentamenti attraverso i suoi canali social, mentre gli utenti si sono riversati su X e Facebook per raccontare in tempo reale la loro odissea quotidiana.

"Fermi da mezz'ora su viale Belfiore", scrive un utente esasperato. "Ferma da 17 minuti su viale Redi. Sapete cosa succede?", chiede un altro. E ancora: "Un'ora per fare 3 km! Forse per stasera arrivo in ufficio", commenta ironicamente Andrea dalla zona della Leopolda.

Intorno alle 9, la situazione ha iniziato lentamente a migliorare, con la riapertura progressiva delle corsie e un ritorno alla normalità della viabilità.

Sui social si leggono commenti di cittadini sempre più esasperati: "Un banale incidente, una macchia d'olio, un semaforo rotto, un ramo caduto... e si blocca tutto. Mentre prima avevi delle alternative, ora hai binari, pali e marciapiedi che impediscono di aggirare ogni problema", scrive un utente con tono polemico.

Un altro sceglie l’ironia: “Si sono create le code perchè stanno tutti scappando da Firenze”.