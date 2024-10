Firenze caos traffico a Careggi: saranno giorni di fuoco dopo un lunedì nero

Firenze, 22 ottobre 2024 – Il giorno dopo restano le polemiche. E’ stato un lunedì 21 ottobre nero per il traffico cittadino. La ripresa delle attività dopo il weekend ha avuto momenti critici nella zona degli ospedali Meyer e Careggi.

La viabilità è infatti stata fortemente compromessa dalla chiusura di una parte di via delle Panghe, strada strategica, per l’apertura di un cantiere di interventi sulla rete fognaria. Con la chiusura della strada gli itinerari alternativi si sono velocemente saturati di macchine.

Ma in una zona delicata come quella di Careggi questo significa anche ripercussioni sulla giornata a livello sanitario. Con pazienti che non sono riusciti ad arrivare in tempo per le visite nelle strutture sanitarie e ambulanze che hanno potuto raggiungere a fatica il pronto soccorso.

Con i disagi che tutto questo comporta. Testimoni hanno visto genitori abbandonare la macchina per andare a piedi al Meyer insieme ai bambini che dovevano essere sottoposti a cure. Una situazione molto difficile che ha provocato le inevitabili polemiche. Il cantiere intanto è lì. E proseguirà, secondo il cronoprogramma dei lavori, fino al 2 novembre.

Il giorno dopo il caos, martedì 22 ottobre, la situazione traffico è leggermente migliore perché molti hanno deciso di lasciare la macchina a casa o di rimandare appuntamenti in zona. Ma i problemi in buona parte rimangono, con il traffico che continua a strangolare la zona.