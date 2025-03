Tradizione artistica e nuove tendenze. Appuntamento oggi pomeriggio al Gabinetto Vieusseux

Oggi pomeriggio, alle 17,30, il gabinetto Vieusseux, in collaborazione con Villa Vittoria Cultura e Frittelli arte contemporanea organizzano un incontro sul tema “Firenze e l’arte contemporanea. Tradizione e innovazione a confronto“. Interveranno il direttore del Gabinetto Vieusseux Michele Rossi, il presidente di Villa Vittoria Cultura Giovanni Fittante, il gallerista Carlo Frittelli, lo scultore Emanuele Giannelli e il critico d’arte Ugo Barlozzetti. L’incontro si propone di esplorare il rapporto tra la tradizione artistica fiorentina e le nuove tendenze artistiche, un tema che ha visto Firenze sempre in prima linea nel coniugare il passato con le innovazioni del presente, non senza polemiche come dimostra il dibattito di questi giorni su alcune installazioni temporanee. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è stimolare un confronto tra le generazioni di artisti e intellettuali.