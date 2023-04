Tra filari di vite e olivi Al via la Mezza Maratona dall’anima sociale

Domenica 7 maggio si terrà la nuova edizione della Mezza Maratona, la corsa che – giunta al quinto anno – dona agli atleti la possibilità di cimentarsi tra filari di vite ed olivi per 21 km e 97 metri in un percorso che toccherà il punto più alto dove il Mulino a Vento domina il crinale di Monterifrassine. Parallelamente si svolgerà anche una corsa di 5 km riservata ai meno allenati. Parte dei fondi raccolti dalle iscrizioni andranno a un’associazione che si occupa di persone con sindrome di down o disabilità intellettiva genetica affine.