Design del gioiello: a Firenze nasce il master che unisce bottega e 3D

Firenze, 7 giugno 2025 - Il sapere umanistico toscano incontra la modellazione classica e digitale nel nuovo Master Accademico di I livello in “Arte del gioiello contemporaneo”, al via nell’anno accademico 2025/2026. Promosso dall’Accademia di Belle Arti di Firenze in collaborazione con la Scuola LAO – Le Arti Orafe e con l’Istituto Gemmologico Fiorentino, il percorso intende valorizzare un comparto che in Toscana rappresenta da sempre la sintesi fra tradizione storica e innovazione produttiva.

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 settembre prossimo e l'obiettivo del corso sarà quello di formare competenze capaci di creare prototipi di gioielleria per l’artigianato artistico contemporaneo.

Programma didattico e competenze tecniche

Oltre allo studio del patrimonio tecnico orafo, gli allievi acquisiranno conoscenze avanzate di rappresentazione e modellazione virtuale 3D con Rhinoceros, indispensabili per verificare, esportare in formato STL e prototipare le loro idee.

Il piano didattico prevede un itinerario immersivo che integra lezioni d’aula, laboratori digitali e stage nelle aziende orafe; la frequenza è obbligatoria e, con almeno l’80% delle presenze, si consegue il Diploma di Master di I livello.

Prospettive professionali

Il corso – progettato dalla prof.ssa Rosa Canfora, coordinato dal prof. Antonio Brangi e seguito dal tutor prof. Tito Davide – sarà attivato con un minimo di quindici iscritti. È destinato a diplomati di primo o secondo livello di Accademie di Belle Arti, ISIA, università italiane o straniere con titolo riconosciuto idoneo.

Le competenze acquisite aprono tre principali sbocchi: Designer del gioiello artistico per la piccola e media impresa, designer di processi di realizzazione digitale, direttore creativo di cluster produttivi. Un’opportunità concreta per entrare in un settore “articolato e complesso”, che oggi chiede professionalità capaci di dialogare con i nuovi mercati senza perdere la propria identità artigianale.