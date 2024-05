’Tour motivazionale’. Luca Abete incontra gli studenti all’università

Una conferenza-spettacolo per invitare i giovani a volersi bene e a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Ieri mattina il ‘tour motivazionale’ #Non ci ferma nessuno, quest’anno con lo slogan e filo conduttore "Impariamo ad amarci", ha fatto tappa nel nuovo plesso Enrica Calabresi del Polo scientifico universitario di Sesto con un talk che ha visto protagonista lo storico inviato di "Striscia La Notizia" Luca Abete, un foltissimo gruppo di studenti del campus universitario e anche alcuni ragazzi delle scuole superiori. In rappresentanza dell’Università e della Rettrice ha partecipato la docente Lorella Francalanci, Presidente della Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali e l’entusiasmo è salito alle stelle con l’arrivo a sorpresa dell’ex calciatore e allenatore Ciccio Graziani. Particolarmente emozionanti, poi, i racconti di Mohammad e Jules, due studenti del polo originari della Siria e del Congo, il primo arrivato attraverso un corridoio umanitario e il secondo con una borsa di studio che gli ha permesso di ricongiungersi con la famiglia in Italia, che hanno ricevuto il premio #noncifermanessuno. "Questo è il decennale della nostra campagna motivazionale – ha spiegato Abete – vuole essere un giro fra le esigenze, emergenze, i racconti le storie dei ragazzi, un viaggio bellissimo dove emergono paure e fragilità ma anche straordinarie storie di resilienza e di piccolo eroismo quotidiano. Cerchiamo di abbattere anche quella sensazione di solitudine che spesso non è reale ma percepita: i ragazzi si incontrano in aula, noi li ascoltiamo e dai loro racconti nascono piccoli conforti, piccoli spunti, piccole energie che messe insieme danno veramente forza a questo urlo ‘Non ci ferma nessuno’".

Sandra Nistri