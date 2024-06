Tour de France, rivoluzione viabilità. Alle Cascine i semafori provvisori. Ponte Vecchio off limits alla carovana

Due semafori provvisori e la segnaletica orizzontale gialla, anch’essa provvisoria. Sono i primi segnali del passaggio del Tour de France, apparsi da qualche giorno all’altezza del sottopasso di piazza Vittorio Veneto, all’ingresso del parco delle Cascine, in direzione centro cittadino. La prestigiosa corsa cicilistica partirà, per la prima volta nella sua storia, da Firenze il prossimo 29 giugno, e porterà i ciclisti a Rimini dopo 206 chilometri di gara.

La prima tappa, alla memoria del grande ciclista Gino Bartali, quindi, attraverserà tutta la città con conseguenti cambiamenti alla circolazione del traffico visto che molte vie saranno proprio chiuse. Ma, per l’esattezza, le modifiche alla viabilità sono previste anche prima e dopo la corsa, dal 25 al 30 giugno. Infatti, gran parte della città sarà coinvolta nel maxi allestimento previsto, a partire dal 25 giugno, al parco delle Cascine, dove sorgerà il Villaggio di partenza, mentre nel vicino Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nascerà il Press Centre, il centro polifunzionale con oltre 600 giornalisti accreditati da tutto il mondo, tecnologie multimediali dedicate, aree di formazione tecnica e sanitaria. Altri stand promozionali e pubblicitari saranno presenti in piazza Santa Croce (il Fan Park) e al Piazzale Michelangelo sarà allestito il palco dal quale, il 27 giugno, saranno presentate le squadre. Tra i luoghi interessati sia dalla fase ’statica’ sia ’dinamica’ dell’evento ci sarà pure Palazzo Vecchio, quale base logistica per shooting fotografici e luogo della partenza delle squadre che raggiungeranno il piazzale Michelangelo per lo show di presentazione, trasmesso in mondovisione. Il percorso del 27 giugno, quindi, sarà: piazza della Signoria, via dei Gondi, via dei Leoni, piazza del Grano, via dei Castellani, piazza dei Giudici, lungarno Generale Diaz, Ponte alle Grazie, lungarno Serristori, piazza Poggi, rampe di piazza Poggi, via dei Bastioni, viale Poggi e piazza Michelangelo.

Il 29 giugno, invece, la carovana partirà dal Villaggio alle Cascine (verso le ore 12) in modalità non competitiva e raggiungerà piazza Signoria, dove si fermerà per uno start istituzionale.

Il percorso di gara, dunque, è il seguente: Village, piazzale delle Cascine, viale degli Olmi, piazzale Thomas Jefferson, viale del Visarno, via del Fosso Macinante, via Luciano Berio, piazza Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, piazzale di Porta al Prato, Il Prato, via Curtatone, lungarno Amerigo Vespucci, piazzale Carlo Goldoni, via della Vigna Nuova, via degli Strozzi, via dei Vecchietti, piazza di Santa Maria Maggiore, via dei Cerretani, piazza di San Giovanni, piazza del Duomo, via dei Calzaiuoli, piazza della Signoria (start istituzionale), via Vacchereccia, via Por Santa Maria, Ponte Vecchio (da cui passeranno solo i ciclisti, mentre la carovana delle auto farà un percorso alternativo attraversando l’Arno dal ponte alle Grazie), via dei Guicciardini, piazza dei Pitti, piazza di San Felice, via Romana, piazza della Calza, piazzale di Porta Romana, viale Niccolò Machiavelli, piazzale Galileo, viale Galileo, piazzale Michelangelo, viale Michelangelo, via Carlo Marsuppini, via Coluccio Salutati, piazza Gavinana, viale Donato Giannotti, viale Europa, piazza Gastone Nencini, viale Europa, viale del Pian di Ripoli quindi arrivo a Bagno a Ripoli per lo start ufficiale e partenza ’vera’ per Rimini.

Il Comune sta terminando le ordinanze per i cambiamenti al traffico ma già sappiamo che in piazza Santa Croce ci saranno il divieto di sosta e transito dalla mezzanotte del 24 al 30 giugno, mentre al piazzale Michelangelo i divieti di sosta e transito scatteranno alle ore 6 del 25 giugno e resteranno in vigore fino alla mezzanotte del 29. Divieti di sosta e transito anche alle Cascine, dalla mezzanotte del 28 alla mezzanotte del 29 giugno. In occasione della presentazione delle squadre, il 27 giugno dalle 14 alle 20,30 sosta e transito vietati sull’intero percorso, mentre il 29 giugno tali divieti saranno attivi dalle 9 alle 14 lungo il percorso di gara.