Tour de France a Firenze, l’omaggio a Gino Bartali alla sinagoga di Firenze

Firenze, 27 giugno 2024 – In attesa della partenza da Firenze del Tour de France in programma sabato 29 giugno, la Israel Premier Tech, squadra professionistica di Israele alla sua quinta partecipazione consecutiva alla corsa, ha organizzato un evento in onore di Gino Bartali nel giardino della sinagoga di Firenze nel pomeriggio di mercoledì.

La maglia donata a Gioia Bartali (foto Giuseppe Cabras/New Press Photo)

Un'occasione "per celebrare le imprese sportive di uno dei più grandi ciclisti della storia, ma anche l'eroismo e il coraggio con cui si distinse nell'azione di soccorso agli ebrei perseguitati dal nazifascismo". Gino Bartali è infatti stato proclamato Giusto tra le Nazioni.

Video: Il videomapping su Palazzo Vecchio

Il team Israel Premier Tech ha regalato la propria maglia a Gioia Bartali, ricordando l’impegno di suo nonno che sfruttò la sua immagine di campione di ciclismo per salvare centinaia di ebrei. Durante la serata si sono vissuti anche momenti di commozione in ricordo delle vittime degli attacchi ad opera dei terroristi palestinesi del 7 ottobre 2023, con la storia di Avida che quel giorno perse moglie, figlio e una gamba, e che oggi è tra gli accompagnatori del team israeliano al Tour. "Per me è un grande onore essere qui – ha detto – È un piccolo passo per la mia riabilitazione e per come andare avanti nella mia vita, perché è facile, davvero facile buttarsi giù. Ho scelto di andare avanti e vedere tutta questa comunità, tutte queste brave persone mi rende più forte”.

Video di Florence TV