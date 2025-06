Toscanello d’Oro, edizione da record

E stato un Toscanello d’Oro da record. L’edizione 2025 della storica manifestazione enogastronomica che ogni anno anima il cuore di Pontassieve ha regalato numeri mai visti nel corso dei 56 anni di storia. Grazie all’organizzazione della ProLoco e dei 150 volontari coinvolti nella manifestazione regina della Valdisieve, si sono avuti ben 72 eventi, per una manifestazione che ha trasformato il centro storico in un palcoscenico diffuso di musica, cultura e sapori. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, confermando la crescente attrattiva del festival che, di anno in anno, continua a crescere per partecipazione e prestigio. Quest’anno l’affluenza in tutte le sue giornate di festa è infatti aumentata rispetto ai già altissimi numeri registrati nelle recenti edizioni, più di 40 mila partecipanti. Protagoniste assolute sono state le eccellenze vinicole del territorio: venti aziende hanno partecipato all’iniziativa, offrendo al pubblico la possibilità di degustare il meglio della produzione locale, con più di mille wine card distribuite. "Pontassieve ha vissuto sei giorni di festa incredibili - ha detto il sindaco di Pontassieve, Carlo Boni -. Un evento di comunità, mostrato a migliaia di persone".

Leonardo Bartoletti