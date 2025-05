Toscana, Confcooperative e Unione delle Province: “Aree interne una priorità”

Firenze, 22 maggio 2025 - Spopolamento delle aree interne, trasporto pubblico locale ed emergenza casa. Sono stati i principali temi al centro del confronto tra Gianni Lorenzetti, presidente dell’Unione delle Province della Toscana, e Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana.

Un incontro che è avvenuto nella sede di Upi Toscana e rientra nel percorso di ascolto aperto da Confcooperative Toscana in vista dell’assemblea regionale dell’associazione, che si svolgerà il 4 luglio prossimo nella sede della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo a Bagno a Ripoli.

“La cooperazione è l’unico soggetto economico che, per missione, reinveste nei territori in cui opera, offrendo risposte proprio dove il mercato non arriva - ha detto Grilli -. Le nostre priorità sono la costruzione di modelli di welfare capaci di rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più anziana, pur investendo seriamente sui giovani, l’ideazione e la realizzazione di nuove soluzioni abitative per contrastare l’emergenza casa, l’impegno quotidiano nei territori di confine e nelle aree interne”.

“Sono tutti temi su cui con le Province toscane possiamo e vogliamo costruire un’agenda di lavoro condivisa - ha spiegato il presidente di Confcooperative Toscana - consapevoli che la cooperazione può essere un motore di sviluppo inclusivo e coesione sociale per tutta la Toscana e in particolare per le aree interne”. “Quello con Confcooperative Toscana è stato un incontro importante e proficuo - ha detto il presidente di Upi Toscana Gianni Lorenzetti - che conferma quanto sia necessario costruire alleanze forti e percorsi condivisi per affrontare le sfide che riguardano le nostre comunità, a partire da quelle che vivono nelle aree interne. L’obiettivo comune è costruire un’agenda di lavoro condivisa che metta al centro le persone, i territori e i bisogni reali delle nostre comunità. Upi Toscana c’è e continuerà a lavorare in questa direzione, rafforzando il dialogo con tutti i soggetti che credono in una Toscana coesa, solidale e capace di futuro”.