Toscana Classica. Sul podio David Wroe. Due solisti d’eccezione

Ancora ospiti internazionali per la stagione dell’Orchestra Toscana Classica. Sarà il direttore inglese David Wroe (nella foto) a dirigere le compagine, stasera e domani (ore 21) all’auditorium di Santo Stefano al Ponte. Due serate impreziosite da straordinari solisti, Luciano De Luca all’euphonium e Alessio Pisani al controfagotto. Attivissimo negli States, Wroe è direttore musicale della New Jersey Festival Orchestra e direttore principale al Phoenicia International Festival of the Voice a New York. Luciano De Luca è tra i massimi virtuosi italiani di euphonium. Solista della Banda Musicale della Polizia di Stato, ha fondato il quartetto di ottoni ’Italian Sound Quartett’. È stato a lungo membro dell’Italian Brass Band e svolge un’intensa attività didattica. Al contemporaneo guarda la prima parte del programma, con pagine di Carlo Galante e Adam Wesołowski, mentre alla prassi settecentesca di fare musica insieme rimanda la ’Holberg Suite’ di Edvard Grieg che chiude le serate. Info e prenotazioni: 055.783374 o 333.7883225.