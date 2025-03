Toscana, 400mila euro per certificazione parità genere imprese

Firenze, 7 marzo 2025 - La Regione Toscana a sostegno delle imprese che puntano alla certificazione della parità di genere. E' aperto da pochi giorni il bando regionale che mette a disposizione 401mila euro ed eroga contributi diretti per la realizzazione di attività formative propedeutiche alla richiesta delle imprese della prassi Uni/Pdr 125:2022, che prevede l'adozione di un insieme di indicatori inerenti le politiche per la parità. Delle risorse messe a disposizione, 201mila euro provengono dal "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere", e i restanti a valere sul Pr Fse+ Toscana 2021-2027. I progetti potranno essere presentati dalle agenzie formative, che avranno l'obbligo di indicare al momento della domanda le imprese (anche cooperative e associazioni) che intendono conseguire la certificazione della parità di genere. I progetti potranno ricevere un finanziamento compreso tra 10mila e 150mila euro circa, e dovranno concludersi entro 9 mesi dalla data di avvio. "Come Regione Toscana - spiega l'assessora alla formazione professionale, al lavoro e alle pari opportunità Alessandra Nardini - abbiamo implementato, in questa legislatura, il nostro impegno nel costruire una società che rispetti i diritti di ogni persona, una società davvero paritaria e crediamo dunque utile e necessario, proprio a tal fine, promuovere il sistema nazionale di certificazione della parità di genere, che costituisce uno strumento prezioso per incentivare nel mondo delle imprese l'adozione di policy adeguate a ridurre il divario di genere nel mondo del lavoro, favorendo occupazione femminile e opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, tutela della maternità e contrasto alle molestie sul luogo di lavoro".