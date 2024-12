Tornado Olly. Stasera lo show da tutto esaurito

Tutto esaurito al Teatro Cartiere Carrara di Firenze per Olly, che stasera alle 21 propone un attesissimo concerto nell’ambito del Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour. Il cantautore genovese, classe 2001, che in realtà si chiama Federico Olivieri (nella foto), festeggia la conferma di essere in gara al prossimo Festival di Sanremo con l’abbraccio dei suoi fan, che stanno mandando sold out ogni concerto. Merito della determinazione di un vocalist che ben si esprime attraverso un hip-hop in cui la parola è centrale e tende a sublimarsi attraverso un utilizzo della voce melodico, a tratti soul di nuova generazione. Lo conferma anche il nuovo album ’Tutta Vita’, prodotto da JVLI, appena uscito per Epic Records/Sony Music Italy. G.Ball.