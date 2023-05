Torna "Svuota la soffitta", regole cambiate

Nuovo regolamento per lo svolgimento del mercatino del riuso "Svuota la soffitta". Se l’è dato il Comune di Barberino Tavarnelle per disciplinare l’evento che si svolge due volte all’anno, la prima domenica di maggio e la prima domenica di ottobre dalle 9,30 alle 18 in piazza Matteotti a Tavarnelle. Tra le norme ci sono la tipologia dei beni in esposizione e vendita e la collocazione degli spazi espositivi dei relativi allestimenti. "È vietata, ad esempio, la vendita di oggetti nuovi e oggetti antichi - spiega il sindaco David Baroncelli - del valore superiore a 50 euro tra cui oggetti preziosi, prodotti alimentari, piante e animali. È invece consentita l’esposizione di beni di proprietà del partecipante ovvero oggetti usati, trasportabili a mano e in buone condizioni del valore commerciale inferiore o uguale a 50 euro. Il mercatino accoglie fino ad un massimo di 50 spazi che dovranno essere allestiti da ciascun partecipante". Da regolamento sono ammessi anche i minori di 18 anni, mentre è preclusa la partecipazione a qualsiasi operatore commerciale, artigiano non professionista e venditore di opere dell’ingegno. Il prossimo "Svuota la soffitta" è domani.