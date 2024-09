Torna Sportassieve. Grande attesa e nuove sorprese

Il parco Fluviale di Pontassieve ritorna a essere una grande arena sportiva per accogliere la nuova edizione di Sportassieve. Domani, sabato, e domenica sarà infatti possibile per tutti provare tante discipline sportive e conoscere tutta l’offerta che le società del territorio propongono per questa stagione. Quest’anno saranno oltre trenta le società sportive che hanno risposto "presente". Gli organizzatori stanno ultimando i preparativi che metteranno in luce la grande rete sociale che lo sport crea nel nostro territorio, con un’offerta che abbraccia moltissimi discipline. Quest’anno non mancheranno le soprese con alcune discipline che per la prima volta partecipano e arricchiscono la rassegna, tutte le novità saranno poi comunicate con l’avvicinarsi dell’evento. La manifestazione è possibile anche grazie al supporto di Croce Azzurra e Misericordia di Pontassieve con il contributo di Bcc Pontassieve.