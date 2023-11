Torna nei negozi il giocattolo ’sospeso’. Un dono in più per i bambini fragili e in difficoltà economica

Un giocattolo in dono, “sospeso” in un negozio per essere regalato la vigilia di Natale a bambine e bambini di famiglie fragili e in difficoltà economica. Dopo il grande successo degli anni scorsi torna anche per il Natale 2023 l’iniziativa giocattolo sospeso, grazie alla sensibilità degli assessori al commercio Giovanni Bettarini e al welfare Sara Funaro che hanno organizzato anche quest’anno l’appuntamento con i regali da lasciare in dono presso i negozi di giocattoli che vogliono aderire al progetto. Con una delibera approvata in giunta è stata aperta l’adesione per i negozi di giocattoli della città interessati a partecipare all’iniziativa e far parte della lista di attività dove poter comprare doni e che poi saranno distribuiti alla Vigilia di Natale attraverso numerose realtà associative individuate con la Direzione Servizi sociali. Gli esercenti troveranno tutte le informazioni per aderire al progetto su www.comune.fi.it