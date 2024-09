Torna l’autunno fiesolano. Si alza il sipario al Colle Etrusco

L’Estate Fiesolana sta finendo ma il sipario dell’offerta cultura del Colle etrusco resta ancora alzato. Al più antico festival all’aperto, quest’anno si aggiungeranno altre ’stagioni’ con gli spettacoli in door del Teatro di Fiesole di Largo Farulli, lo spazio supermoderno che a due anni dall’inaugurazione si conferma palcoscenico di riferimento dell’intrattenimento di qualità. Ed infatti, dopo la ’Primavera fiesolana’, fra aprile e maggio, è adesso la volta dell’Autunno fiesolano. Ad aprire la prima edizione della nuova rassegna sarà Angelo Branduardi con Confessioni di un mandarino, giovedì 31 ottobre. Ma prima spazio al cinema: ’La vita accanto’ (19/20 settembre), ’L’Innocenza’ (26/27 settembre), ’Limonov’ (2/3 ottobre), ’Campo di Battaglia’ (10/11 ottobre), ’Il maestro che promise il mare’ (18/19 ottobre). Quindi il gradito ritorno di Alessandro Riccio con tre spettacoli ’Dove sta la bellezza?’ (25 settembre), ’La meccanica dell’amore’ e la prima ’Incompiuti’ per Natale e Capodanno. L’Autunno Fiesolano dopo Angelo Branduardi offre ancora musica il 2 novembre con Federico Mozzi; il Jazz Ensemble della Scuola di Musica di Fiesole e la musica folclorica di Moreno il Biondo Conficconi , ex dell’Orchestra Casadei( 6 novembre). Paolo Nori presenta il reading ’A cosa servono i russi’ (7 novembre). Per il cinema la pellicola restaurata ’Diario di una donna perduta’ con le musiche di Remo Anzovino. Per il teatro: ’Papaveri rossi’ di Sergio Manfredi con Massimiliano Cividati; ’Catalano vs Bukowski’ di Guido Catalano e l’acclamato ’La merda’ di Silvia Gallerano (14 novembre). L’’Autunno’ chiude il 16 novembre con il concerto del Trio di Claudia Bombardella ma gli spettacoli del teatro di Fiesole proseguono, come il 27 novembre con ’Danze contro le violenze’ della Lyric Dance Company, coreografie di Alberto Canestro. Tra le anticipazioni 2025 da segnalare la commedia inglese ’Rumori fuori scena’, in scena dal 16 gennaio al 9 febbraio. L’obiettivo è portare a Fiesole settemila nuovi spettatori, consolidando così all’ottimo risultato delle 38mila presenze registrate nell’ Estate al Teatro Romano.

Daniela Giovannetti