Torna la pioggia: "In futuro l’AI per le previsioni"

Davanti alla sfida dei cambiamenti climatici e a fronte di eventi con impatti talvolta devastanti sul territorio, i meteorologi provano a giocare la carta dell’intelligenza artificiale. Già nei mesi scorsi, il Consorzio Lamma ha annunciato l’avvio, da quest’anno, di un progetto sperimentale che utilizzerà l’IA, applicandola alle previsioni in ambito nazionale e toscano.

"A fronte di fenomeni più difficili da prevedere, perché molto localizzati e improvvisi, l’intelligenza artificiale può aiutarci – spiega il direttore del Lamma, Bernardo Gozzini –. È un percorso che ci interessa molto ma che non abbiamo ancora iniziato perché servono risorse altamente specializzate e capacità di calcolo imponenti, che ancora non abbiamo. Stiamo valutando se portare avanti il progetto con Cineca o se percorrere, insieme alla Regione, strade diverse. Sicuramente però è una frontiera da presidiare, che vede già impegnati sia i centri previsionali in capo alle grandi aziende tecnologiche, come Google DeepMind, Huawei e Nvidia, sia alcuni servizi meteo nazionali come quello norvegese. Inoltre, l’Ecmwf, forse l’ente più prestigioso a livello mondiale, nel febbraio 2025 ha iniziato a produrre quotidianamente previsioni basate sul algoritmi di IA".

Ma come funziona? "Se fino a oggi le previsioni di basavano solo su modelli fisico-numerici, ovvero venivano effettuate risolvendo con i supercomputer le equazioni della fisica che regolano i moti dell’atmosfera – spiega Valerio Capecchi, previsore del Consorzio Lamma – l’IA permette di ‘imparare’ dai dati storici degli ultimi 30-40 anni per simulare scenari e prevedere cosa può accadere. Un procedimento che, una volta perfezionato, consente tempi più brevi di elaborazione dei dati e maggiore rapidità di aggiornamento".

Intanto il Lamma guarda al prossimo fine settimana: ancora è presto per previsioni esatte, ma da sabato e domenica sembrano esserci le condizioni per precipitazioni intense su buona parte del territorio regionale. Il consiglio è "di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni".

Lisa Ciardi