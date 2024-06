Torna la "Notte degli archivi". Palazzo San Clemente protagonista

Sarà Palazzo San Clemente, edificio storico dell’Università di Firenze, il protagonista nella Notte degli archivi. Per la quinta edizione del festival dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni archivistici, oggi la Biblioteca di Scienze Tecnologiche - Architettura organizza l’evento ‘Per bellezza, per studio e per piacere: Palazzo San Clemente per l’architettura’. Complesso del Seicento, Palazzo San Clemente, ha subito nel tempo una serie di interventi fino ad essere acquistato nel 1966 dall’Ateneo fiorentino divenendo sede della Biblioteca e di alcuni corsi di Architettura. La manifestazione inizierà alle 19 con ‘Palazzo San Clemente svelatò, visita guidata del palazzo a cura di Emanuela Ferretti; seguiranno le ‘Letture in terrazza: Palazzo San Clemente ieri e oggì (su prenotazione scrivendo a eventibibarc sba.unifi.it). L’edificio ospita anche la mostra ‘Palazzo San Clemente: da residenza signorile a spazio per la città’, che verrà inaugurata proprio durante la Notte degli archivi e resterà aperta fino a venerdì 28 giugno, con orario 8.30-19. L’esposizione propone una documentazione archivistica, fotografica e libraria che testimonia la storia e l’utilizzo del Palazzo San Clemente e del giardino a partire dal 1966.

La mostra sarà oggetto di una visita guidata dalle 20 fino alle 22. Durante lo stesso orario si terrà ‘Intorno alla Santissima Annunziata: l’evoluzione urbana dell’area di Palazzo San Clementè, un percorso tra libri antichi e cartografia storica condotto dalla docente Giuseppina Carla Romby. Durante la serata, inoltre, verrà proiettato il video realizzato dalla Biblioteca, in collaborazione con il Laboratorio Multimediale di Unifi, dal titolo ‘Il gabinetto sperimentale per la ricerca filmata della Facoltà di Architettura di Firenze". Per partecipare a queste ultime iniziative non occorre la prenotazione.