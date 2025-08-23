Torna la fiera d’agosto. Alcune attrazioni in piazza del Mercato

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
CronacaTorna la fiera d’agosto. Alcune attrazioni in piazza del Mercato
23 ago 2025
SANDRA NISTRI
Cronaca
Cambia la viabilità nel centro cittadino in occasione della consueta Fiera d’agosto e del Festival Liberi Tutti. Le modifiche riguarderanno anche, come avviene ogni anno, la sede del mercato. In particolare, dalle 6 del 24 agosto alle 24 del 10 settembre nel parcheggio di piazza Vittorio Veneto antistante il Comune saranno vietati la sosta e il transito. Gli stessi divieti saranno in vigore dal 26 agosto al 10 settembre in piazza Lavagnini e nella parte alta di piazza del Mercato: la novità di quest’anno, infatti, deriva dal fatto che, per l’intervento in corso sul ponte del Rimaggio, alcune attrazioni del luna park si sposteranno anche nella piazza del Mercato e non saranno più solo in piazza Lavagnini.

Dal 31 agosto al 7 settembre, ogni giorno dalle 18 alle 24, saranno poi in vigore i divieti di sosta e transito in piazza Vittorio Veneto, Largo V Maggio, via Cavallotti, via Dante Alighieri e via Azzarri. Il mercato settimanale, come di consueto, sarà parzialmente spostato in via Garibaldi; di conseguenza sabato 30 agosto e sabato 6 settembre, dalle 5 alle 18, saranno in vigore i divieti di sosta e di transito in via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Barducci e viale Ferraris, via Fratti, corsia carrabile di piazza Vittorio Veneto, via della Tonietta e via Saffi, nel tratto compreso tra il civico 5 e via Fratti. In via Garibaldi, tra via Barducci e viale Ferraris, via Barducci, via Fratti, tra via Saffi e via Garibaldi, la pulizia strade sarà svolta sabato 30 agosto e sabato 6 settembre e non i rispettivi lunedì successivi, con conseguente revoca dei divieti di sosta. Nelle stesse giornate di sabato saranno inoltre revocati i divieti di sosta per pulizia strade in piazza Luigi Galvani, via del Trebbio e viale Galileo Ferraris, tra piazza Luigi Galvani e via Giuseppe Mazzini.

