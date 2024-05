Torna la ’Cento’, supermaratona del Passatore. Fra sabato 25 e domenica 26 si corre fino a Faenza. Sono iscritti in 3.200 provenienti da 32 nazioni

Torna il 25 e il 26 maggio la 49ª 100 km del Passatore, la supermaratona valevole per assegnare i titoli nazionali assoluti e master Fidal 2024. Il Passatore 2024 è promosso e organizzato dall’associazione faentina 100 km del Passatore insieme al supporto del gruppo sportivo. Tantissime le associazioni di volontariato e i Servizi Sanitari che prestano il loro servizio alla realizzazione degli eventi organizzati dall’Asd 100 km del Passatore: 21 punti di ristoro, 18 punti sanitari e 12 punti massaggio. Come da tradizione negli ultimi anni Consorzio Vini di Romagna ha voluto abbinare lo slogan “le vie del Sangiovese” alla manifestazione, in omaggio alle strade percorse dai partecipanti durante il tracciato che lega la Toscana alla Romagna. La partenza sarà sabato 25 da piazza del Duomo alle 15. A circa dieci giorni dallo start risultano oltre 3.200 iscritti. Tra questi si contano 415 toscani (dei quali 76 fiorentini), 649 donne, 663 esordienti, 364 concorrenti romagnoli (di cui 157 faentini) e 103 atleti provenienti da 32 nazioni. La Cento vedrà anche la 10ª edizione del trofeo nazionale Csen Nordic Walking con partenza da Fiesole e arrivo a Borgo San Lorenzo sempre sabato.