Torna "Ingorgo Letterario". Veronica Pivetti presenta "Rosa"

Giunge alla sua sesta edizione "Ingorgo Letterario", festival del libro e degli autori promosso dal Comune di Borgo San Lorenzo, in collaborazione con "La Scriveria" e le associazioni del volontariato culturale borghigiano. Un vero e proprio ingorgo di appuntamenti, incontri con autori, spettacoli, presentazioni di libri. Tra i nomi di rilievo che animeranno la kermesse, che quest’anno ha per tema "La calma", ci sono Veronica Pivetti che il 18 alle 17.30 presenta il suo ultimo libro "Rosa", Jolanda Renga (figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga) al suo debutto come scrittrice, Massimo Roscia, Nadia Terranuova, Beppe Ronacari, Luca Ammirati, Diletta Pizzicori, Cristian Raimo, Fabrizio Silei, solo per citarne alcuni. E venerdì sera, con ingresso gratuito, al teatro Giotto sarà rappresentato "Il corpo", da un’idea di Riccardo Nencini, che introdurrà lo spettacolo, interpretato da Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Speciale, quest’anno, anche la sede di "Ingorgo": gli incontri si svolgono nel Palazzo del Podestà, sede attuale della biblioteca, nella saletta comunale così come al Centro Incontri di piazza Dante ma soprattutto in Municipio. E così, per qualche giorno, il sindaco sarà ’sfrattato’ dalla sua sala, e al suo posto saranno protagonisti scrittori e lettori. L’inaugurazione ufficiale è in programma per sabato mattina, ma gli eventi sono già iniziati. Compresi quelli, affollatissimi, per le scuole.

Paolo Guidotti