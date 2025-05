Torna il Toscanello d’Oro: sei giorni di sapori e musica

Da domani Pontassieve si veste a festa. Il Toscanello d’Oro, tradizionale festa dedicata a vino, territorio e cultura, inaugura la sua edizione numero 56, è pronta a tornare - come ogni anno - ad animare il centro storico del paese. Per sei giorni - fino al 2 giugno, grazie al lavoro della Proloco di Pontassieve - il borgo si riempirà di sapori, profumi e musica. L’apertura ufficiale sarà alle 12 nella Sala delle Eroine. Grande protagonista sarà il vino, motore originario del Toscanello. Piazza Vittorio Emanuele II e Via Tanzini diventeranno la "Cittadella del Vino" e la "La Via del Vino", con la possibilità di conoscere le aziende locali, partecipare ad incontri, degustazioni guidate e acquistare direttamente dai produttori.

Tra le tante iniziative, la degustazione guidata "La Rufina briosa e profumata: bianchi, rosati e bollicine" (31 maggio) e la masterclass "I Terraelectae. Inoltre, acquistando la "Wine Card" in p.zza V. Emanuele II, sarà possibile gestire in autonomia il proprio percorso di degustazione lungo "La Via del Vino" in via Tanzini. Un buon calice, da abbinare con le specialità della tradizione. Tra le curiosità, lo spettacolo acrobatico curato da Acrofolie sulla Torre dell’Orologio, uno dei simboli identificativi di Pontassieve. In programma attività per famiglie e bambini, sfide culinarie, la sfilata del corteo storico, concorso delle vetrine, visite guidate e percorsi a tema.

Leonardo Bartoletti