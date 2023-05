Torna il premio intitolato a Renzo Montagnani

Torna domani il premio Renzo Montagnani, giunto alla sua 21ª edizione. La serata di gala, organizzata dall’associazione Ciemmeesse Girotondo per Sempre, si svolgerà a Villa Viviani. L’appuntamento annuale, dedicato all’attore Renzo Montagnani scomparso nel maggio 1997, avrà come ospiti l’attrice Sara Bosi, i registi Lorenzo Borghini e Alessandro Sarti, l’attore e regista Alessandro Calonaci e l’attore Jerry Potenza, ai quali verrà consegnato il premio Renzo Montagnani 2023. La serata sarà presentata da Stefano Baragli e il background musicale è a cura del musicista Stefano Torracchi. Ancora un’occasione per sostenere le iniziative di solidarietà portate avanti in oltre venti anni di attività dall’Associazione Ciemmeesse Girotondo per Sempre, a favore del reparto di oncologia pediatrica del Meyer.

F. Que.