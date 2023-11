Torna il Florence Indian film festival. Suraj Sharma è l’ospite speciale

Dal 7 al 12 dicembre al cinema La Compagnia, torna il River to River Florence Indian Film Festival. Si tratta dell’unica manifestazione di cinema in Italia che racconta il volto dell’India contemporanea: l’ospite speciale sarà l’attore Suraj Sharma, noto grazie al ruolo da protagonista nel film premio Oscar "Vita di Pi" di Ang Lee. L’attore, nato e cresciuto a Nuova Delhi, sarà il 9 dicembre al River to River per presentare la prima italiana del suo ultimo lavoro da protagonista "Gulmohar". Il festival presenterà oltre 30 titoli tra lungometraggi, corti e documentari in prima italiana ed europea. Da non perdere la prima italiana di "Goldfish" di Pushan Kripalani, film di chiusura della kermesse (12 dicembre) che vede come protagonista Kalki Koechlin, celebre nel ruolo di Batya Abelman nella serie Netflix "Sacred Games", nei panni di una figlia che, a causa della malattia della madre, è costretta a confrontarsi con le ferite di un’infanzia dolorosa.

Niccolò Gramigni