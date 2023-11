Dopo il successo delle passate edizioni, sabato torna "Fiesole Pulita", la giornata dedicata all’ambiente e alla cura del territorio organizzata dal gruppo di Cittadinanza Attiva. L’appuntamento è alle 9 nell’area dei Bosconi, dalla zona ex Petit Bois alla Villa Peyron. Un evento classico per l ’Associazione Cittadini per Fiesole, che è da sempre vicina e attenta al tema dell’abbandono dei rifiuti e dell’ambiente, che ogni anno coinvolge famiglie, anziani e bambini del territorio fiesolano. "Consideriamo il nostro territorio un bene comune da difendere e come cittadini attivi – dichiara il presidente di CpF Renzo Luchi- vogliamo prendercene cura e valorizzarlo non per sostituirci ai doveri degli Enti, ma per sensibilizzare al problema e attivare energie positive