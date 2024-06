Torna EuroStressing live. Gabbiani e Mariotti ironizzano sul calcio

Dagli studi televisivi ad un inedito spazio all’aperto, ma sempre con un filo rosso costante: quello di ironizzare sul mondo del pallone non risparmiando le competizioni e gli appuntamenti più importanti. Con gli Europei al via arriva infatti puntualmente "EuroStressing live", il programma comico sul calcio condotto da Marco Gabbiani e Fabrizio Mariotti che, per l’occasione, si trasferirà sul palco del Parco degli Etruschi in via Gramsci, a Sesto Fiorentino, dove è in corso un corposo programma di iniziative estive. Il via è fissato per oggi alle 21 e, in mancanza di una partita da commentare, sarà dato ampio spazio a esilaranti filmati d’epoca in particolare del campionato inglese. Le altre date, tutte a ingresso libero e gratuito, sono in programma il 15, 18, 20, 24, 25 e 9 luglio. Durante le partite dell’Italia, seguite su schermo gigante, saranno ospiti tre ex giocatori viola, Alberto Di Chiara, Sauro Fattori e Alberto Malusci (nella foto), che analizzeranno in diretta le varie azioni.