Torna “Argingrosso di tutti di più“ Il parco che non ti aspetti all’Isolotto e dintorni

Ambiente, giochi, sport, associazioni, musica, teatro, danza e il ritorno dei Mondiali Antirazzisti. Oggi e domani torna a Firenze la festa di comunità ‘Argingrosso di tutti di più. Il parco che non ti aspetti’. Tra gli eventi l’esibizione musicale a cura dei ragazzi degli istituti comprensivi Gramsci-Barsanti e Pirandello (stamani, dalle 9,45), a seguire quella del liceo Alberti Dante (dalle 17,30). Domani mattina alle 9 è in programma l’esibizione corale a cura del gruppo ‘Cori Ensemble’.

"Una splendida manifestazione – ha spiegato l’assessore allo sport Cosimo Guccione – che è anche un modo per far vivere non solo i nostri parchi ma anche la nostra comunità anche attraverso lo sport. Oltre 20 le società sportive coinvolte con i prova sport e attività per bambini e famiglie. Anche quest’anno si svolgeranno i mondiali antirazzisti, un appuntamento fisso che mette al centro i valori dell’inclusione con due tornei di calcio e di pallavolo. Una iniziativa che permette di far incontrare fiorentini con cittadini di nazionalità straniera ma che sono, a tutti gli effetti, fiorentini". "C’è bisogno di entusiasmo e di estate. E di far esprimere al meglio il grande potenziale che caratterizza da sempre la nostra bella Comunità. Così – spiega il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni – anche il programma 2023 di questa grande festa è quanto mai ricco e articolato".