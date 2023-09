Topi a Ponte a Greve, il Comune: "Controlli continui"

È di pochi giorni fa la denuncia, pubblicata anche sulle nostre pagine, di una mamma scandiccese e di alcuni altri residenti di via monsignor Oscar Arnulfo Romero, riguardo la presenza di topi e per una generale condizione di degrado nel quartiere di Ponte a Greve, e in particolare nell’area dell’ex asilo e del giardino circostante, che oggi è adibito a deposito per il legname.

In risposta, l’assessore all’Ambiente Barbara Lombardini sottolinea che: "L’amministrazione comunale ha ricevuto la stessa segnalazione da parte della signora il 12 agosto. E due giorni dopo, ossia il 14 agosto, Alia è intervenuta eseguendo dei controlli per la disinfestazione nell’area del cantiere (ex asilo), che prima era abbandonato e che attualmente viene utilizzato per lo stoccaggio provvisorio dei rami caduti o recisi, per allerta meteo o manutenzione del verde. Dopo una settimana è stato fatto un secondo controllo sulle trappole posizionate, ma le evidenze di fine agosto non hanno riscontrato presenza di topi".

"Il 1° settembre – continua l’assessore –, abbiamo rimosso le potature e, dunque, come mensilmente facciamo, abbiamo ripulito l’area. Poi, la settimana successiva, insieme ad Alia, abbiamo eseguito un secondo sopralluogo, durante il quale sono state posizionate nuove trappole, in risposta ad altre segnalazioni pervenute da parte dei residenti. Il controllo è continuo, l’attenzione massima".