Togliatti, il progetto non convince. Incontro pubblico per la revisione

Rivedere il progetto di piazza Togliatti. Lo chiede il consigliere di opposizione Luca Carti. "Il progetto di Piazza Togliatti – ha detto – così come formulato e portato avanti dall’amministrazione non interpreta correttamente quanto specificato nel Percorso di Partecipazione, anzi, si pone a mio avviso palesemente in contrasto con gli obiettivi espressi. Per questo al penultimo Consiglio Comunale, ho proposto che venga ridiscusso pubblicamente l’argomento, in un consiglio straordinario aperto a tutti i residenti e i cittadini interessati". La Mozione di Carti è stata emendata, ed approvata all’unanimità per un convegno aperto da tenersi prima delle elezioni amministrative. "Abbiamo visto i candidati del Pd alle primarie, Giorgi e Sereni fare retromarcia – ha detto Carti - non era facilmente comprensibile che i due Silos parcheggio posizionati nella piazza non sono belli da vedersi?" Resta da capire quando sarà organizzato questo incontro pubblico, nel quale probabilmente saranno presenti tutti i candidati. Il primo a promettere un cambio di rotta su piazza Togliatti è stato Gemelli (centrodestra); Bellosi (Scandicci civica) ha presentato a sua volta un progetto del tutto nuovo, con uno spazio prevalente dedicato al mercato, e luoghi di socializzazione dedicati ad adulti e piccini. Sereni invece (centrosinistra) ha lanciato un grande progetto per una piazza Togliatti più moderna e attrattiva con un mercato reinterpretato e valorizzato. La sensazione è che, visti i tempi della campagna sarà difficile organizzare l’evento che finirebbe inevitabilmente travolto dal confronto tra candidati.