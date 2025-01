Tiziana per File. Torna il mercatino

Solidarietà è un mercatino di piazza. Torna a Scandicci ’Tiziana per File’, appuntamento in favore della Fondazione File (Fondazione italiana di leniterapia), organizzato in piazzale della Resistenza domani, dalle 10 alle 18. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Scandicci, è nata undici anni fa dall’idea di Salvo Procida per ricordare la moglie Tiziana, assistita a casa dai professionisti sanitari e volontari di File e scomparsa dopo un tumore. Insieme a lui, da undici anni, ci sono gli amici di Tiziana, che ogni volta ricordano l’amica attraverso questo evento, un modo per sentirla ancora vicina e per fare solidarietà.

"È un modo dolce e partecipato di ricordare mia moglie Tiziana - ha detto Salvo - Sono passati undici anni e il lutto è lontano, il dolore si è trasformato, ma è sempre presente. L’evento del mercatino è un’iniziativa, per me e per i nostri due figli Arianna e Francesco, per ricordare una moglie e una madre speciale. Lei era una donna buona di animo, generosa con tutti, sempre disponibile, solare, generosa. La peggior cosa che si potrebbe fare di fronte alle persone che non ci sono più è dimenticarsi di loro. E quindi organizzare questo evento è per noi importantissimo. Ogni anno al mercatino di Scandicci si respira un’atmosfera magica, come se Tiziana fosse presente insieme a noi".

Gli stand offriranno una grande varietà di accessori, bigiotteria, borse, scarpe, oggettistica e articoli per la casa donati da aziende e privati. Per maggiori informazioni, telefonare allo 0552001212 (numero attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16,30; il venerdì dalle 9 alle 15).