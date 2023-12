Tirocinio per laureati. Le offerte di Poste Italiane

Oltre a portalettere e consulenti finanziari, Poste Italiane offre un’opportunità a giovani neolaureati, che potranno svolgere uno stage nella società Postepay. Il percorso durerà sei mesi e consentirà ai tirocinanti di sviluppare competenze tecniche e soft, necessarie per diventare futuri professionisti in ambito payment, telco, energia o in ambito controllo ed It governance. Per candidarsi occorre avere una laurea magistrale in discipline economiche scientifiche, ingegneristiche e matematiche, conseguita da non oltre 12 mesi. Novità per accedere allo stage è la modalità di selezione, che sarà tutta digitale, con il candidato che sarà coinvolto in sfide, test tecnici e interviste dal format innovativo. Per informazioni: www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html.