Tir si intraversa lungo la Fipili. Auto paralizzate ancora una volta

Settimane da incubo per la Fi-Pi-Li. Ieri l’ennesimo incidente, cha ha visto ancora una volta protagonista un mezzo pesante che ha mandato in tilt la circolazione. Il camion, in base a quanto appreso, si stava immettendo sulla superstrada dal viale Etruria quando, all’altezza del km 2,6, per ragioni da accertare ha sbandato e si è messo di traverso con la motrice, ostruendo la strada e bloccando la circolazione in direzione mare. Verso Livorno c’è stato di fatto un blocco a tutti gli effetti e l’orario dell’incidente, circa le 18, ha complicato le cose con migliaia di pendolari usciti da lavoro rimasti intrappolati. Ripercussioni anche sulle corsie opposte perché nello scontro ha danneggiato la barriera new jersey. Le code per chi viaggiava verso Firenze sono arrivate a 4 chilometri. Pronto l’intervento di rimozione, soltanto intorno alle 19,30 la circolazione in direzione mare è ripresa sia pur molto a singhiozzo.