Tir ‘incastrato’ in via del Pantano. Sbaglia strada e urta un terrazzino

La strada diventava sempre più stretta, ma il navigatore non demordeva obbligando il tir a passare proprio dall’angusta via del Pantano. Il conducente ha dato retta alla “vocina“ che lo invogliava a lasciare la via Pisana per entrare in quello stretto cunicolo. E così è andata. Solo che le dimensioni del rimorchio non permettevano di transitare senza colpire il terrazzino della casa d’angolo. L’urto è stato inevitabile, il mezzo si è fermato, i residenti hanno chiamato la polizia municipale. Il fatto è successo due giorni fa nel pieno della zona industriale. E c’è da dire non è una novità per questo quadrante territoriale dove per esempio ci sono vie con nomi simili (Stagnaccio alto e basso) ma ubicazioni differenti. Una circostanza che con un traffico industriale piuttosto intenso fatto di autoarticolati e camionisti poco pratici dei luoghi diventa chiaramente un problema.

In via del Pantano gli agenti della polizia municipale hanno identificato il conduttore dell’autoarticolato, ma in contemporanea hanno avvisato anche i vigili del fuoco perché nell’urto erano stati piegati alcuni ferri del ballatoio. L’ispezione dei vigili del fuoco ha accertato che l’impatto, fortunatamente a bassa velocità, non ha creato problemi di staticità né al ballatoio né alla casa. Non è la prima volta che un mezzo pesante ‘si perde’ grazie al navigatore per le stradine di Scandicci. Tempo addietro un auto articolato era finito nel mezzo di un viottolo di campagna. Per uscire è stato necessario sganciare la motrice e mettere mano al rimorchio.

Stavolta è finita meglio.