Testo, Danzainfiera e TourismA. Gli appuntamenti da non perdere

Letteratura, danza e archeologia. Si apre oggi un lungo week end di cultura, concentrato nel triangolo che va dalla Stazione Leopolda con "Testo", alla Fortezza da Basso con "Danzainfiera", al Palazzo dei Congressi con "TourismA", con centinaia di appuntamenti.

A "Testo", organizzato da Pitti Immagine che cura anchen Danzainfiera, si inizia alle 11 con l’incontro sulla ’Promozione della letteratura italiana e della lettura’, con Cristina Giachi presidente commissione regionale cultura. Tra gli interventi Raffaello Napoleone, ad Pitti Immagine, ed Elena Pianea, direttrice dei beni istituzioni attività culturali Regione, Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro di Torino; Mauro Mazza, commissario del Governo per la partecipazione dell’Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024. Sono 150 le case editrici a "Testo". Moltissimi gli scrittori italiani e stranieri. E anche nomi del mondo dello spettacolo, come Alessandro Cattelan che in veste di editore presenterà ’Accento’; e Roberto Vecchioni col libro ’Tra il silenzio e il tuono’. Programma su https://testo.pittimmagine.com/

A Danzainfiera sono circa 9.000 le presenze di ballerini sui palchi e nelle aule, 270 eventi tra lezioni, audizioni e stage, 24 talk alla UniCredit Area Meeting, 26 eventi sui palchi tra rassegne, contest, concorsi e gare, 14.500 posti in aula per seguire lezioni, stage, workshop, master, audizioni, 130 brand, 77 aziende in area Commerciale con 80 marchi, 50 scuole ; spettacolo con 50 marchi e 127 espositori di cui 46 dall’estero.

Grande attesa per ’All Beats to Dance-The Gala’, domani alle 18, che ospiterà sul palco della Sala della Ronda grandi stelle italiane e straniere: l’étoile della Scala Nicoletta Manni e il primo ballerino scaligero, e suo marito, Timofej Adrijashenko danzeranno ’Luminous’, su musiche di Max Richter. E ancora esibizione di d Luisa Ieluzzi e DaniloNotaro entrambi étoile del Teatro San Carlo di Napoli con ’Don Quixotte’. Programma su www.pittimmagine.com

Al Palazzo dei Congressi stamani alle 10 via a TourismA con la lectio magistralis su Cosimo I del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Alle 14.15 il cantautore Francesco Guccini che riceverà il Premio Francovich "per aver cantato il mondo medievale dall’antica Bisanzio fino ai mistici orizzonti di Marco Polo e Cristoforo Colombo".

Alle 15,15 Vittorio Sgarbi racconterà il suo libro ’Michelangelo, rumore e paura’ attraverso la parabola dell’artista capace di realizzare tra Firenze, Bologna e Roma una sequenza di capolavori che lo affermano come un maestro assoluto. Tutto il programma su www.tourisma.it

Olga Mugnaini