Tessere elettorali in distribuzione

Anche i residenti di Calenzano saranno chiamati alle urne, a giugno, per le elezioni amministrative quasi sicuramente collegate a quelle europee e, per poter esercitare il diritto di voto, dovranno essere in possesso della tessera elettorale rilasciata dal Comune. Da gennaio, allo Sportello del cittadino del Comune, sono in distribuzione le tessere elettorali per i cittadini che hanno avuto la residenza a Calenzano in questi ultimi mesi e per i neo diciottenni iscritti nelle liste elettorali che voteranno per la prima volta fra quattro mesi. Una ulteriore tranche di tessere sarà distribuita a maggio, stampata con gli ultimi aggiornamenti relativi ai nuovi residenti. La carta, che dovrà essere utilizzata anche nell’eventualità di un ballottaggio, potrà essere ritirata fino alla scadenza elettorale. L’orario al pubblico dello Sportello del cittadino, in piazza Gramsci, è dalle 8,30 alle 13 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18.