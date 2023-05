Terza corsia Decine di case senz’acqua

I lavori per la terza corsia passano anche dalle condutture idriche: per tutta questa settimana gli operai di Publiacqua saranno all’opera per alcune prove tecniche fondamentali ai pozzi di Torre a Cona. Si tratta di un cantiere di monitoraggio dei pozzi collegato ai lavori per l’ampliamento dell’A1: nel tratto tra Firenze sud e Incisa, e in particolare in corrispondenza della galleria del San Donato, l’ampliamento della corsia autostradale comporta anche conseguenze sugli impianti idrici, in particolare nella zona di Torre a Cona. Da ieri mattina, gli operai della ditta che gestisce l’acqua hanno spento gli impianti che servono varie utenze sia del territorio di Bagno a Ripoli che di Rignano e che sono servite proprio dai pozzi che si trovano in quella zona. Le località interessate, oltre a Torre a Cona, sono San Donato in Collina, Troghi, Badiuzza, Cellai, San Martino, Le Corti, con conseguenze su utenti sia sul fronte comunale di Bagno a Ripoli che su quello di Rignano sull’Arno. Ma i problemi, garantiscono da Publiacqua, dovrebbero essere limitati, magari con qualche mancanza momentanea di acqua o abbassamento di pressione: "Per tutto il periodo dei lavori – dicono dalla società – per evitare prolungate interruzioni, il nostro personale integrerà il deposito di San Donato attraverso autobotti. L’operazione, salvo problemi tecnici al momento non prevedibili, non dovrebbe provocare problemi all’approvvigionamento". Gli operai saranno al lavoro fino alle ore 17 di venerdì 19 maggio, poi riattiveranno i pozzi di Torre a Cona.