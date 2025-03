Terribile schianto nella notte. Frontale tra auto in viale Rosselli. Due giovani feriti, uno è grave

Grave incidente stradale la scorsa notte a Firenze, pochi minuti prima delle 4. Lo schianto, che ha svegliato di soprassalto i residenti della zona, è avvenuto sul viale Fratelli Rosselli, all’altezza dell’incrocio con via Ponte alle Mosse. A scontrarsi sono state due auto guidate da due giovani, tutti e due soccorsi e portati all’ospedale di Careggi. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, soccorso in codice giallo, e di un 30enne più grave, portato via in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i conducenti. Presenti anche polizia locale e carabinieri.