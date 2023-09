Terremoto, perché non è arrivato il messaggio It Alert

Firenze, 18 settembre 2023 – Perché con la scossa di terremoto di oggi non è arrivato il messaggio It-Alert? È la domanda che molti si sono posti in seguito alla scossa di magnitudo 4.9 registrata alle ore 05:10 di lunedì 18 settembre con epicentro a Marradi (Firenze).

Cosa è It Alert

IT-alert è un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

Quando arriva il messaggio

Come previsto dalla direttiva Ue 2018/1972 per i sistemi di allarme publico e dal Codice delle comunicazioni elettroniche italiano, il servizio IT-alert viene attivato in caso di gravi emergenze o di eventi catastrofici imminenti o in corso. In prima battuta ci si è concentrati su alcune tipologie di eventi e non viene utilizzato in quelli a elevata incertezza, fortemente localizzati o con un margine assai breve di prevedibilità o di evoluzione.

Perché non è arrivato il messaggio It Alert

It-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, è attualmente in fase di sperimentazione. Quindi al momento non è operativo a tutti gli effetti. Il sistema di allarme dovrebbe diventare funzionante una volta terminati i test di sperimentazione.

It alert è stato testato per la prima volta nel corso di una esercitazione svolta sull’isola di Vulcano dal 7 al 9 aprile 2022. Da quel momento il sistema è stato sperimentato in molti altri territori. Fino ad arrivare nel giugno 2023 ai primi test regionali avvenuti in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna.

Nei prossimi giorni ed entro la fine del 2023 saranno effettuati ulteriori test: il 19 settembre in Basilicata, Lombardia e Molise; il 21 settembre nel Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto; il 26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento; il 27 settembre in Liguria e infine il 13 ottobre nella provincia autonoma di Bolzano.