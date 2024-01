Tentare la sorte ispirati da Pitti e dalla Befana

Fancelli

Siamo entrati nell’Anno Nuovo, oggi si celebra la festa dell’Epifania che tutte le feste se le porta via, ma è già tempo di Pitti Uomo, la 105ª edizione invernale che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 9 al 12 gennaio prossimi e che rappresenta la vetrina dell’eccellenza per le future collezioni della moda, ma anche lo specchio alle tendenze, alla creatività della nostra società. Periodo anche di “Calende”, di giorni conterecci che secondo la credenza popolare fanno le previsioni stagionali del tempo che farà nell’anno nuovo. Non ci resta che provare la fortuna giocando questi numeri per tre estrazioni: 31, 55, 75 Buon anno a tutti!

L’oroscopo: Ariete 17, 76; Toro 29, 31; Gemelli 69, 89; Cancro 48, 79; Leone 9, 90; Vergine 11, 23; Bilancia 49, 71; Scorpione 64, 81; Sagittario 19, 60; Capricorno 42, 74; Acquario 46, 56; Pesci 44, 61.

I numeri di Chiara: terno d’oro 7, 17, 27 da giocare a Palermo e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Antonia 23, 81, 7; Antonietta 52, 3, 1O; Ilaria 5, 55, 67; Nella 4, 76, 47; Rosa 17, 21, 64; Sandra 8, 21, 81; Tina 30, 47, 70; Aldo 49, 50, 4; Antonio 73, 13, 17; Giuliano 18, 75, 31; Mauro 88, 78, 69; Orfeo 64, 3, 36; Renzo 83, 41, 46; Sandro 31, 74, 13.

L’aforisma della settimana scelto da Mario: “È la vita. A volte credi che due occhi ti guardino e invece non ti vedono neanche. A volte credi di avrer trovato qualcuno che cercavi e invece non hai trovato nessuno. Succede. E se non succede, è un miracolo. Ma i miracoli non durano mai“. (Oriana Fallaci): 79, 66, 24.